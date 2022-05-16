Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 01:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de kiliseye silahlı saldırı
ABD'nin Kalifornia eyaletinde kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın güneyindeki kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda birden çok kişi vuruldu.
Orange Country Polis Departmanı, Laguna Woods kentindeki kilise saldırısına ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralılar var. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/R3OpHQZzIA pic.twitter.com/ZlZ9GdD5eR— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 15, 2022
Saldırıda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Etiketler: ABD Kilise Son Dakika
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