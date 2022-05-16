ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın güneyindeki kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda birden çok kişi vuruldu.

Orange Country Polis Departmanı, Laguna Woods kentindeki kilise saldırısına ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralılar var. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/R3OpHQZzIA pic.twitter.com/ZlZ9GdD5eR