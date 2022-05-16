Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Selman tıbbi tetkikler, tedavi ve iyileşme sürecinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Kral Selman, 8 Mayıs'ta Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürülmüş, kolonoskopi yaptırmıştı.

Kral Selman'ın sonuçlarının temiz çıktığı ancak istirahat amaçlı bir süre hastanede kalacağı bildirilmişti.