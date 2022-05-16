Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 07:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz taburcu edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, bazı tıbbi tetkikler ve tedavi amacıyla kaldığı hastaneden taburcu edildi.
Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Selman tıbbi tetkikler, tedavi ve iyileşme sürecinin ardından hastaneden taburcu edildi.
Kral Selman, 8 Mayıs'ta Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürülmüş, kolonoskopi yaptırmıştı.
Kral Selman'ın sonuçlarının temiz çıktığı ancak istirahat amaçlı bir süre hastanede kalacağı bildirilmişti.
Etiketler: Suudi Arabistan
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