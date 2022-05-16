Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 07:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak’ta kum fırtınası: Eğitime ara verildi, uçuşlar durduruldu
Irak’ta, yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle okullardaki eğitime 1 gün ara verildi. Uluslararası Bağdat Havalimanı ve Necef Havalimanı’ndaki uçuşlar ise askıya alındı.
Başkent Bağdat olmak üzere diğer kentlerde de sabaha karşı başlayan yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
Boğulma riski geçiren onlarca kişi hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: AP]
Irak Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelini kapsayan "aşırı kum fırtınası" nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Uluslararası Bağdat Havalimanı ile Necef Havalimanı’ndan bugün yapılacak uçuşlar ise durduruldu.
Etiketler: Hava Durumu Hava Yolu Irak
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