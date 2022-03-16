Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uluslararası Adalet Divanı: Rusya askeri operasyonu derhal durdurmalı
[Fotoğraf: TRT Haber ]
Uluslararası Adalet Divanı, "Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarında başlattığı 'askeri operasyonu' derhal durdurmalı" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: Son Dakika Rusya Ukrayna Donbas
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