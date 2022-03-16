Jens Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının Belçika'daki toplantısının ardından konuştu.



Genel Sekreter, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını sona erdirmesini istedi,

Putin'e diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

"Putin askerlerini çekerse her tür diplomatik çözüm çabasını desteklemeye hazırız" dedi.

"NATO’nun Ukrayna’ya müdahalesi krizi ve savaşı büyütür"



Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini, hava sahasına da müdahale etmeyeceğini söyledi.

"NATO’nun Ukrayna’ya müdahalesi krizi ve savaşı büyütür. Ukrayna’nın kararlarına saygı duyuyoruz ve meşru müdafaasına destek veriyoruz."

NATO'nun Ukrayna'ya müdahalesinin krizi ve savaşı büyüteceğini vurguladı. Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde samimi olduğuna dair sahada bir işaret görmediklerini söyledi.

"Moskova NATO'ya en küçük saldırının karşılıksız kalmayacağından emin olsun" dedi.

"NATO acil mukavemet gücünü üç kat arttırdı."

Stoltenberg, NATO'nun acil mukavemet gücü hakkında konuştu.

"NATO doğu Avrupa’da gerekirse yıllarca görev yapacak askeri üsler kurmaya hazırlanıyor. NATO acil mukavemet gücünü üç kat arttırdı. NATO çatışmayı körükleyen değil önleyen pozisyon alıyor. Acil mukavemet gücü ne gerekiyorsa onu yapacak. Güvenlik şartları tamamen değişti. Bir zamanlar stratejik partner gördüğümüz ortak konsey kurduğumuz Rusya, şimdi başka bir politika izliyor."

