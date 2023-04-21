Çok Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.04.2023 18:30

Ukrayna'ya verilen Leopard tankları Polonya'da onarılacak

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı ve savaşta yıpranan Leopard tanklarının tamir edilmesi için Polonya’da "onarım merkezi" kurulması konusunda Polonya, Almanya ve Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.

Ukrayna'ya verilen Leopard tankları Polonya'da onarılacak

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde ABD'nin ev sahipliğinde yapılan "Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı" kapsamında gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in de katılığı toplantıda, Ukrayna’nın ihtiyaçlarına ilişkin yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Pistorius, Almanya’nın ABD ve İngiltere’den sonra Ukrayna’yı en fazla destekleyen ülke olduğunu vurguladı.

Almanya Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya gönderdi
Almanya Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya gönderdi

Ukrayna’ya destek vermeyi sürdüreceklerinin altını çizen Pistorius, yarından itibaren 100 Ukraynalı askere "Leopard 1A5" tipi tanklarda eğitim vermeye başlayacaklarını ifade etti.

Pistorius, bu yılın ortasında 80 "Leopard 1" tipi tankın Ukrayna’ya teslim edileceğini aktardı.

Merkez, Ukrayna sınırına yakın bir yerde kurulacak

Ukrayna'ya verilen malzeme ve araçların çatışmalarda kullanıldığından yıprandığına işaret eden Pistorius, Ramstein’de düzenlenen toplantı kapsamında Polonya ve Ukraynalı mevkidaşıyla Leopard tankları için Polonya’da “onarım merkezi” kurulması konusunda anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Pistorius, tankların hızlı onarılması ve tamir edilmesi için söz konusu merkezin Ukrayna sınırına yakın bir yerde kurulacağı bilgisini paylaşarak, gelecek ay çalışmaya başlaması planlanan “onarım merkezinin” finansmanının temas grubunda yer alan ülkelerin karşılamasının kararlaştırıldığını dile getirdi.

Hava savunmasının şu anda Ukrayna için en önemli öncelik olduğunu vurgulayan Pistorius, Almanya’nın son dönemde Ukrayna’ya ikinci bir "Iris-T" ve Patriot hava savunma sistemlerini füzeleriyle birlikte sağladığını, böylelikle Rus saldırılarına karşı Ukrayna’daki sivil halkın ve Almanya’nın verdiği tankların korunmasına katkı sağladıklarını anlattı.

Pistorius, Ukrayna’nın olası NATO üyeliğine ilişkin bir soru üzerine şu anda bunu tartışmanın vakti olmadığını söyledi.

Kimin ittifaka üye olacağına NATO partnerlerinin karar verdiğini anımsatan Pistorius, bir konu hakkındaki tartışmanın karar verileceği zamanda yapılması gerektiğini kaydetti.

ETİKETLER
Almanya Polonya Ukrayna
Sıradaki Haber
Paris'te 50 antik mezar bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:59
TCG Anadolu bayramın birinci günü 16 bin 127 kişiyi ağırladı
22:42
KKTC'deki Maraş bölgesini 1 milyon kişi ziyaret etti
22:32
Çin Dışişleri Bakanı: Modernleşme küçük bir azınlığın imtiyazı değildir
22:05
ABD'den Tunus'a 25 bin ton buğday desteği
21:55
İletişim Başkanlığı'ndan New York'ta '1915 Olayları' paneli
21:25
ABD'nin Ukrayna'ya vereceği tanklar eğitimler için yakında Almanya'da olacak
Rusya yanlışlıkla kendi topraklarını bombaladı
Rusya yanlışlıkla kendi topraklarını bombaladı
FOTO FOKUS
Rusya yanlışlıkla kendi topraklarını bombaladı
Rusya yanlışlıkla kendi topraklarını bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ