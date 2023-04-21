Kabe ve Mescid-i Nebevi'de bayram namazı yoğun katılımla kılındı

Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bayram namazını Kabe'de kılmak için Müslümanlar erken saatlerden itibaren Mescid-i Haram'a akın etti.

Kabe'de yoğun katılımla Ramazan Bayramı namazının coşku ve maneviyat dolu bir atmosferde kılındığı aktarılan açıklamada, Medine'deki Mescid-i Nebevi'de de aynı şekilde bayram namazına ilginin yoğun olduğu bilgisi verildi.

[Mescid-i Nebevi | Fotoğraf: AA]

Haremeyn İşleri Başkanlığı görevlileri tarafından Kabe'de bayram namazı eda eden Müslümanlara zemzem suyu ve tatlı ikramı yapıldı.

Bayram namazını Kabe imamlarından Şeyh Salih bin Hami kıldırdı. Namazın ardından bayram hutbesini okuyan Bin Hami, bayramın sevinç kaynağı olduğunu ifade ederek, kardeşlik ve İslam birliğinin önemine vurgu yaptı.

Mescid-i Nebevi'de bayram namazı kıldıran Şeyh Abdulbari bin Avad es-Subeyti de hutbesinde, bayramlarda kardeşlik duygularını canlandırma fırsatının yakalandığına dikkati çekti.