Ukrayna'ya gece boyunca 35 füze ve 23 İHA saldırısı düzenlendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun ülkesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Gece ve sabaha karşı başta başkent Kiev olmak üzere çeşitli bölgelere hava saldırılarının yapıldığını aktaran Zelenskiy, "Rusya Ukrayna'ya gece boyunca balistik füzeler de dahil olmak üzere toplam 35 füze ve 23 İHA fırlattı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, tüm dünyayı Rus saldırılarına karşı durmaya davet etti.

Kiev'e düzenlenen saldırılarda Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi'ne ait cami ve İslam Kültür Merkezi'nin de zarar gördüğünü bildiren Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'daki ibadethaneleri de hedef aldığını savundu.

Zelenskiy, "Rusya'nın manevi veya insani değerlere ve hiçbir dine veya inanca saygısı yoktur. Ukrayna halkına karşı yıkım kampanyalarına devam ediyorlar, tüm topluluklarımızı ve hatta kutsal ibadethanelerimizi yok etmeye çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Rus saldırılarının güçlü şekilde kınanması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, uluslararası toplumun sert bir eylem göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'e düzenlenen saldırılarda 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Öte yandan, Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın Sumi kentine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda Sumi'deki bir Çocuk Sosyal ve Psikolojik Rehabilitasyon Merkezi ile Çocuk Evi'nin yanı sıra 6 apartmanın da hedef alındığı bilgisi yer aldı.