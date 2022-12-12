Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğine kanlı paket gönderildi
[Fotograf: AP]
Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğine hayvan gözleri içeren kanlı paket gönderildi.
Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sabah Filothei bölgesinde bulunan Ukrayna Büyükelçiliği önünde hayvan gözleri içeren kanlı bir paket bulundu; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yurt dışındaki çok sayıda büyükelçiliğine hayvan gözleri içeren "kanlı paketler" gönderildiğini belirtmişti.
Paketler; Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve İtalya'daki büyükelçiliklere, Napoli ve Krakow'daki başkonsolosluklara ve Brno'daki konsolosluğa gönderildi.
Etiketler: Ukrayna Yunanistan
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