Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 18:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin, "Şiyan" sınıfı 2 yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı
Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı iki yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.
Şiyan-20A ve Şiyan-20B uyduları, Long March-4C roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Xinhua'nın haberine göre, uydular, fırlatışının ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.
Adı Çince "deney" anlamına gelen uydu, uzay çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacak.
Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 454'üncü başarılı taşıma görevi oldu.
Çin, aynı sınıftan Şiyan-20C uydusunu 29 Ekim'de fırlatmıştı.
Etiketler: Çin Uzay Çalışmaları
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