Le Figaro'nun haberine göre, neonazi ve antisemitik fikirleri nedeniyle 2019'da feshedilen BHH grubunun "beyin takımı" ve "fonlayıcıları" bugün Marsilya Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Grubun, 41 yaşındaki lideri Loic Delboy, 51 yaşındaki fonlayıcısı David Dumas ve sekreteri Pierre Scarano "Bir muharebe grubuna katılım" isnadıyla oturdukları sanık koltuğunda savunma verdi.

Grubun diğer önemli bir üyesi Jeremy Recagno ise korktuğu gerekçesiyle gelmediği duruşmada avukatı tarafından temsil edildi.

Öte yandan sanıkların ifadelerinde bir muharebe grubundan ziyade müzik grubu olduklarını iddia etmeleri dikkati çekti.

ATM patlaması grubu ortaya çıkardı

Fransız istihbaratının bir bankanın ATM'sinin patlayıcıyla imhası üzerine başlattığı soruşturma kapsamında izine ulaştığı ve 20 üyesinin olduğu öğrenilen grup, Müslüman karşıtı ve antisemitik tutumları nedeniyle 2019'da bakanlar kurulu kararıyla feshedilmişti.

Polis, grubun bazı üyelerinin evlerine yaptığı baskında yasa dışı ve neonazi materyallere ulaşırken grubun lideri Delboy'un bilgisayarında da İsrail'e hakaret içeren 2013 tarihli bir not bulunmuştu.

Grup feshedilmeden önce, ülkenin bazı kentlerinde müzik organizasyonu adı altında yüzlerce kişinin katılımıyla mitingler düzenliyordu.