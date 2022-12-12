Armenpress'in haberine göre Ermenistan hükümeti, "Dış İstihbarat Faaliyetleri ve Dış İstihbarat Teşkilatı" adlı yasa tasarısını onayladı.

Ermenistan ordu mensuplarının hakimiyetindeki mevcut teşkilattan farklı olarak, yeni teşkilatta askerler dışındaki devlet görevlilerinin de istihdamını öngören yasa tasarısı, onay için parlamentoya sunulacak. Kurulacak yapı doğrudan Başbakan Nikol Paşinyan'a bağlı olacak.

Yasa tasarısı hakkında bakanlar kurulu toplantısında konuşan Paşinyan, dünyadaki istihbarat çalışmalarının gelişiminin her zaman doğrudan askeri hizmetlerle ilişkili olmadığını belirtti. Paşinyan, bu doğrultuda modern ihtiyaçlara karşılık verecek şekilde, başbakanlık makamına bağlı dış istihbarat teşkilatı oluşturulması hedefini ülkenin strateji belgesine koyduklarını anımsattı.

Adalet Bakanı Vekili Grigor Minasyan da bakanlar kurulu toplantısında yaptığı sunumda, "yeni devlet yapılanması için siyasi bir karar" aldıklarını, yeni kurulacak dış istihbarat servisinin askeri yapıda olmayacağını belirtti.

Minasyan, yasa tasarının parlamentodan onay almasının ardından yeni yapının 3 yıl içinde kurulacağını, bu süre sonunda, mevcut dış istihbarat organlarında çalışanların görevlerinin sona ereceğini ve yeni teşkilata devrolacağını kaydetti.