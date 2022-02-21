Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin girişimiyle çatışmaları azaltmak ve Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşmek üzere Budapeşte Memorandumu'nun 6. maddesi kapsamında BMGK üyesi ülkelerden istişarelerde bulunmalarını resmen talep ettiğini açıkladı.

Ukrayna'nın nükleer silahlardan arınması sonrası İngiltere, ABD ve Rusya tarafından imzalanan 1994 Budapeşte Memorandumu, Ukrayna'nın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına alıyor.