Devlet Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan karara göre, Güvenlik Servisi (SBU) Başkanlığına, kurumun Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Malyuk vekaleten atandı.

Zelenskiy, dün, SBU Başkanı İvan Bakanov ile Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'yı görevden almıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, işgal altındaki topraklarda kalan 60'tan fazla Güvenlik Servisi ve kolluk kuvvetleri çalışanının Ruslarla iş birliği yaptığını belirterek, bu durumun yöneticilerle ilgili ciddi sorunlar uyandırdığını kaydetmişti.