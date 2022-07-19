Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 06:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de pistten çıkan uçak ters döndü
[Fotograf: Reuters]
Somali'de pist dışına mecburi iniş yapan bir yolcu uçağı ters döndü, uçakta bulunan mürettebat ile yolcular kazadan kurtuldu.
Yerel basındaki habere göre, mecburi iniş yapan uçağın Baidoa şehrinden gelen iç hatlar uçağı olduğu bilgisi paylaşıldı.
Başkent Mogadişu'da pist dışına acil iniş yapan uçaktaki mürettebat ve yolcu, 30 kişin güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: Somali Uçak Kazası
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