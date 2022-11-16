Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da uzun süreli elektrik kesintileri bekleniyor
[Fotograf: Reuters]
Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, Rusya'nın füze saldırıları nedeniyle ülke çapında uzun süreli elektrik kesintilerine yönelik hazırlık yapılması uyarısında bulundu.
Ukrenergo, Rusya'nın dün Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı.
Oluşan hasarın yanı sıra soğuk havanın sistemdeki durumu zorlaştırdığı ve ülke çapında elektrik kesintilerinin uygulandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Daha uzun süreli elektrik kesintilerine hazırlanın. Su stoklayın. Sevdiklerinizle iletişimde kalmak için cihazlarınızı ve taşınabilir şarj aletlerinizi önceden şarj edin." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, söz konusu hasarın onarılması için yoğun çalışmaların yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Ukrayna
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