İsrail'deki Tel Aviv Üniversitesinden Dr. Irit Zohar liderliğinde İsrailli, İngiliz ve Alman araştırmacılardan oluşan ekip, ülkenin kuzeyinde sazan balığına benzeyen 780 bin yıllık kalıntı keşfetti.

Kalıntıdaki diş minesi kristallerinin genleştiği belirtilen araştırmada, balığın doğrudan ateşe maruz kalmadığı ancak düşük sıcaklıkta pişirildiği tahmin ediliyor.

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki balık kalıntısı, Ürdün Nehri civarında Hebrew Üniversitesinden Prof. Naama Goren-Inbar tarafından kazı alanında bulundu.

Goren-Inbar, pişirmenin sadece balıkla sınırlı olmayabileceğine, çeşitli hayvan ve bitkileri de içerebileceğine dikkati çekti.

İnsanların başka bölgelere göçünün rotasına dair ipucu olabilir

On binlerce yıldır avcı ve toplayıcı grupların söz konusu bölgede yaşadığına işaret edilen araştırmada, temiz su kaynaklarına sahip bölgelerin, ilk insanların Afrika'dan Levant ve diğer bölgelere göçünün rotasına dair ipucu sunabileceği kaydedildi.

Bilim insanları, çiğ besin tüketiminden pişirmeye geçişin, insanın gelişimi ve davranışında kritik etkilerinin olduğunu düşünüyor.

Geçmişteki çalışmalar pişirilmiş gıda kalıntılarının MÖ 170 bine ait olduğunu keşfetmişti.

Araştırma, Nature Ecology and Evolution adlı bilimsel dergide yayınlandı.