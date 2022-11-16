Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 12:40Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Biden'dan Polonya açıklaması: Ukrayna hava savunma füzesi neden oldu
NATO kaynakları: ABD Başkanı Biden, G7 ve NATO ortaklarını, Polonya'da patlamaya Ukrayna hava savunma füzesinin neden olduğu yönünde bilgilendirdi.
Ukrayna sınırında bulunan Polonya’ya bağlı bir kasaba olan Przewodów’a 2 adet füze düştü.
İki kişinin öldüğü saldırı sonrası açıklamalar art arda geldi.
NATO kaynaklarının açıklamasın göre, ABD Başkanı Biden, G7 ve NATO ortaklarını, Polonya'da patlamaya Ukrayna hava savunma füzesinin neden olduğu yönünde bilgilendirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı d, "Polonya'da dün yayılan fotoğraflardaki füzelerin parçaları Ukrayna'nın S-300 hava savunma sistemine ait unsurlardır" açıklamasını yaptı
Etiketler: Joe Biden NATO Son Dakika
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