Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Kasım’da süresi sona erecek tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Uzmanların konu hakkında yoğun bir şekilde çalıştığını anlatan Peskov, “Bildiğiniz gibi anlaşmaya ilişkin, temel olarak, Rus ürünlerinin de ihracıyla ilgili kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik anlaşmalardan bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler ile yapıcı temaslar var.” diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin gerekmesi halinde tahıl koridorunu görüşebilir"

Peskov, Rus ürünlerine yönelik kısıtlamaları da kapsayan görüşmelerin çözüme kavuşmasını beklediklerine işaret ederek, “Tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik olumlu gelişmeler var ancak önceki anlaşmaların tam olarak uygulanmasını sağlamak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekmesi halinde kısa süre içerisinde görüşme yapabileceğini söyledi.