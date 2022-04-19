Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi uzatılacak
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede uygulanan sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşülmek üzere parlamentoya gönderdi. Yasa tasarısının içeri konusunda ise henüz bilgi paylaşılmadı.
Ukrayna Parlamentosu'nun web sitesinde (Verhovna Rada) yer alan bilgiye göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin gönderdiği "Devlet Başkanı'nın Ukrayna'da Sıkıyönetimin Uzatılmasına Dair Kararnamesi'nin Onaylanması Hakkında Yasa Tasarısı" kayda geçirilerek işleme konuldu.
Yasa tasarısının içeri konusunda ise henüz bilgi paylaşılmadı. Zelenskiy'in, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat'ta ilan ettiği sıkıyönetimin süresinin 25 Nisan'da biteceği açıklanmıştı.
Etiketler: Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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