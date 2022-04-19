WFP'nin internet sitesinde yayımlanan "Ukrayna Savaşından Ötürü Öngörülen Şiddetli Gıda Güvensizliği" başlıklı raporda, Rusya-Ukrayna savaşının, kıtlık ve açlığın yaygın olduğu ülkelerdeki insani duruma olası etkileri incelendi.

Raporda, savaşın küresel alanda dalgalanma etkisi yapması öngörülerek "Tahıl ve enerji pazarında beklenen küresel fiyat artışı, savaş öncesinde asgari gıda ihtiyacını karşılayamayanları zor durumda bırakacak" ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda WFP'nin 81 ülkede yaptığı araştırma sonucu gıda güvensizliğine dair iki senaryo çizdiği, birinci senaryoya göre yıl içinde dünyada 33 milyon kişinin savaş nedeniyle şiddetli açlık çekeceği, ikinci senaryoya göre ise bu sayının 47 milyonu bulacağı tahmin edildi.

Rusya-Ukrayna savaşından önce de şiddetli açlıkla mücadele edenler dahil dünyada açlık çeken toplam kişi sayısının bu yıl 323 milyona yükselebileceği belirtildi.

Öte yandan BM'nin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan WFP Doğu Afrika Bölge Direktörü Michael Dunford, Doğu Afrika'da mevsim yağmurlarının dördüncü kez üst üste beklenen oranda düşmemesi halinde Etiyopya, Kenya ve Somali'de milyonlarca ailenin kuraklıktan olumsuz etkileneceğini bildirdi.

Doğu Afrika'da kuraklık nedeniyle 20 milyon kişi aç kalabilir

Dunford, bölgede yağmur sezonuna bir ay kaldığını hatırlatarak "Yağmur ve gıda kaynakları olmazsa 2022'de bölgede kuraklık nedeniyle açlık çekecek kişi sayısı 14 milyondan 20 milyona çıkabilir." dedi.

Kenya'da halihazırda 3,1 milyon kişinin feci derecede gıda güvensizliği altında bulunduğunu belirten Dunford, bu rakamın Etiyopya'da 7,2 milyon, Somali'de 6 milyonlara yükseldiğini vurguladı.

Dunford, WFP'nin bölgedeki gıda güvensizliğiyle mücadele kapsamında şubat ayında talep ettiği bağış miktarının sadece yüzde 4'ünü alabildiklerini kaydetti ve "Bu üç ülkede önümüzdeki 6 ay boyunca insani yardımları artırabilmek için 473 milyon ABD dolarına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.