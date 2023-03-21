Ukrayna milletvekili Yaroslav Jeleznyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Parlamento'nun, Ukrayna'da Rusya ile bağlantısı olan isimlerin ve imparatorluk sembollerinin kullanılmasını yasaklayan kanun değişikliklerini kabul ettiğini belirtti.

Söz konusu kanun değişikliğini 248 milletvekilinin desteklediğini aktaran Jeleznyak, kanun değişikliğinin bazı maddelerine yer verdi.

"Rus emperyal politikasının suç olarak kabul edildiği ve kınandığı" belirtilen kanunda, "Ukrayna'da Rus emperyal politikasının sembollerinin propagandasını yapmak, sembolleri hazırlamak, dağıtmak ve halka açık kullanmak yasaktır" denildi.

Kanunda, coğrafik yerlere, tüzel kişilere ve özel mülkiyetlere "Rus emperyal politikası sembollerini ve Rusya ile ilgili sembolleri yücelten, propagandasını yapan veya içeren isimlerin verilmesinin yasaklandığı" ifade edildi.