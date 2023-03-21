İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, nevruz dolayısıyla düzenlenen "polis tatbikatında" basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nevruzla başlayan yeni yılı, "Güçlü ve profesyonel polisle farklı bir yeni yıl" sloganıyla açtıklarını dile getiren Radan, "Yeni yılda 20 binden fazla polis elbisesine kamera takacağız." dedi.

Tüm personelin kamera kullanmasının mümkün olmadığını anlatan Radan, "Her poliste kamera olmasa da kameralı polisler ön safta yer alacak. Böylece halktan veya polisten hatalı davranış sergileyenler tespit edilecek" ifadelerini kullandı.

İran Emniyet Genel Müdürü Radan, ülke genelinde 250 binden fazla emniyet mensubunun çeşitli alanlarda görev yaptığını da kaydetti.