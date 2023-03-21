Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, listeye alınan 77 malzemenin üçüncü bir ülke üzerinden Kuzey Kore'ye ihracatının yasaklanacak.

Bu kararla Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların uygulanmasının hızlandırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, uydu üretiminde kullanabilecek 77 malzemenin üçüncü bir ülke üzerinden Kuzey Kore'ye ihracatının önlenebilmesi için "takip listesi" hazırlandı.

Liste, Kuzey'e ihracat kontrollerinde kullanmaları için diğer ülkelerle de paylaşıldı.

Güney Kore ayrıca, Kuzey'in nükleer silah ile füze programlarına ve ülkenin uluslararası yaptırımlardan kaçmasına dahil olan 6 şirket ve 4 kişiye yaptırım uyguladığını duyurdu.

Yaptırım uygulananlar arasında, Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesine bağlı Askeri Komisyonun üst düzey yetkililerinden Ri Yong-gil ve Kuzey Kore adına kara para aklamakla suçlanan Singapur uyruklu Tan Wee Beng'in yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Güney Kore, Aralık 2022'de Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze programlarını finanse etmek için yasa dışı faaliyetlerde bulundukları değerlendirilen 7 şirket ve 8 kişiye yaptırım uygulamıştı.

Seul yönetimi, Ekim 2022'de de Kuzey Kore'nin silah geliştirmesini desteklemekle suçlanan 15 kişi ve 16 kuruluşa yaptırım getirmişti.

Kuzey Kore ilk casus uydu için deneme yapmıştı

Kuzey Kore 19 Aralık 2022'de, ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusunu fırlattığını açıklamıştı.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, test uydusundan çekilen ve Güney Kore'nin başkenti Seul ile Incheon kentinin uzaydan görünüşünü gösteren düşük çözünürlüklü, siyah beyaz fotoğraflar yayımlamıştı.

KCNA'ya göre, ülkenin ilk casus uydusu için hazırlıklar Nisan 2023'e kadar tamamlanacak.