Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da Rus saldırılarının ardından mahsul ekimine başlandı
[Fotoğraf:AA]
Ukrayna’nın başkent Kiev bölgesindeki Lipivka köyü sakinleri Rus ordusunun saldırılarının ardından mahsul ekimine başladı.
Başkent merkezinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Lipivka köyü, Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın ilk günlerinde Rus ordusu tarafından ele geçirildi.
Bir süre sonra Ukrayna askeri güçlerinin yeniden kontrol sağladığı köy, normal hayata dönme sürecine girdi.
Savaş devam etse de Lipivka köyü sakinleri tarlalarda çalışmaya ve mahsul ekimine başladı.
"Ekime patatesten başladık"
Köy sakinleri ekime patatesten başladıklarını sonra domates ve biber ekeceklerini, hayatlarına devam etmek ve tarladaki işlerine bir an önce başlamak istediklerini söyledi.
Etiketler: Ukrayna
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