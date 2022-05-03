İkinci Dünya Savaşı, 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başladı.

Sovyetler Birliği, bu savaşta Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratan ittifakın bir parçasıydı; savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri oldu.

Almanya, Mayıs 1945'te yenilgiyi kabul etti, koşulsuz teslim anlaşmasını imzaladı, 8 Mayıs'ta yerel saatle 23.01'de tüm operasyonlarını durdurdu.

Sovyetler Birliği'nde vakit gece yarısını geçmişti. Bu nedenle, Rusya'da Zafer Günü 9 Mayıs'ta kutlanıyor.

Yıllar sonra kutlanmaya başladı

Sovyetler Birliği'nde 9 Mayıs, savaşın bitiminden yaklaşık 20 yıl sonrasına kadar ulusal bayram değildi.

1960'larda dönemin devlet başkanı Leonid Brejnev, resmi tatil ilan etti. Kızıl Meydan'da askeri tören ve tüm ülkede kutlamalar yapılmaya başladı.

Törenler gövde gösterisine dönüştü

2000 yılında devlet başkanı olan Rusya lideri Vladimir Putin, Zafer Günü'ne büyük anlam atfetti. Kutlamaların boyutu büyüdü.

[Fotoğraf: Reuters]

2014'ten sonra Ukrayna'nın doğusundaki gerilimle birlikte devlet medyası Nazilerle savaşa daha fazla vurgu yapmaya başladı.

Zaferin 75'inci yıl dönümü olan 2020'de düzenlenen tören gövde gösterisine dönüştü.

[Fotoğraf: Reuters]

Geçit törenine 20 binden fazla asker, yüzlerce uçak ve zırhlı araç katıldı.

Putin, 24 Şubat'ta başlattığı savaşta amacın, Ukrayna'yı askersizleştirmek ve 'Naziler'den arındırmak olduğunu belirtiyor.

Eğer bu tarihe kadar önemli kazanımlar elde edebilirse Rusya'nın Zafer Günü kutlamalarını propaganda için kullanacağı yorumları yapılıyor.