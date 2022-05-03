Geleceğin sanal dünyasını şekillendireceği düşünülen metaverse alemi kapılarını futbola açtı.

Avrupa'nın önemli liglerinden Seri A'da Milan-Fiorentina karşılaşması Nemesis firmasınca metaverse'ten canlı yayınlandı.

Bu heyecanı ilk kez Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya'dan bağlanan kullanıcılar yaşadı.

Karşılaşmayı izleyen kullanıcılar önce kullanıcı adı ve parola belirledi. Kendi karakterlerini seçen kullanıcılar, sanal alemdeki özel odalarında karşılaşmayı takip etti.

Karakterlere oyun içi odalarda çeşitli özelliklerle etkileşimde bulunma fırsatı sunuldu.

Kullanıcılar karşılaşmayı seyrederken birbirleriyle iletişim kurdu; Milan'ı destekleyen kullanıcılar, maçın tek golü sonrası da sevinci beraber yaşadı.

Firma ilerleyen günlerde metaverse ortamında futbol keyfini tüm dünyanın erişimine açmayı planlıyor.