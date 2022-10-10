Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da Rus saldırıları nedeniyle elektrikler kesilebilir
[Fotograf: AA]
Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, Rusya'nın gerçekleştirdiği füze saldırıları nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Ukrenergo, Rusya'nın, Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı.
Verilen hasarların onarılması için çalışmaların yürütüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Şehirlerde ve kasabalarda elektrik kesintileri yaşanabilir." ifadesine yer verildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji alt yapısını ve insanları hedef alarak panik ve kaos oluşturmak istediğini söylemişti.
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