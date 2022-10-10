Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Rusya bu sabah 75 roket fırlattı
[Fotograf: AA]
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, "Rusya bu sabah 75 roket fırlattı, 41 tanesi hava savunmamız tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.
Ukrayna basını, sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiğini duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, konuya ilişkin açıklamasında, "Rusya bu sabah 75 roket fırlattı, 41 tanesi hava savunmamız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.
Zelenskiy: Sığınaklardan ayrılmayın
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'deki patlamaların ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın." dedi.
Zelenskiy, açıklamasında ayrıca, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler." ifadelerini kullandı.
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