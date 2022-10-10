Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok kentine yaptığı hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, Kiev'in merkezi dahil Dnepro ve Zaporijya'yı kasıtlı olarak bombalamasının "terörist Kremlin'in" bir başka kanıtı olduğunu belirten Podolyak, "Rusya, savaş hattında savaşmaya değil ancak sivilleri öldürme yeteneğine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Podolyak, Ukrayna'nın şu anda konuşmak yerine hava savunma sistemlerine ve uzun menzilli füzelere ihtiyacı olduğunu kaydetti.