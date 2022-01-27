Ailecek güne her sabah olduğu gibi başladılar.

Tatyana mutfakta kahvaltı hazırlarken, eşi Stanislav dışarıda spor yapmaya çıktı.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşlediği roketler 11 yaşında başlayan ve 30 yıla yakın süren aşklarının sonu oldu.

24 Ocak 2015'te Mariupol'un Vastoçni ilçesine düşen roketlerden 3'ü evlerine isabet etti.

Avluya düşen roket eşini onlardan kopardı, isabet eden diğer roketler evlerini yerle bir etti, ama kendisi ve kızı hayatta kaldı.

7 yıl önce yaşanan olay, Tatyana'nın hayatını altüst etti. Zor da olsa kendini toparladığında kızı için çalışmaya başladı.

Şimdi küçülse de eşinin işini devam ettiriyor. Aynı saldırıda yerle bir olan pazarda temizlik malzemeleri satıyor.

Tatyana şimdi büyük çabalarla yeniden kurduğu hayatını, pek çok Ukraynalı gibi kalbindeki kapanmayan yaralarla yaşamaya devam ediyor.