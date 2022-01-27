Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde bir asker, açtığı ateşle 5 silah arkadaşını öldürdü.
Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Ulusal Muhafızları'ndan bir asker, Dnipro bölgesindeki füze ve uzay teknolojisi üreten "Yujmaş" devlet fabrikasında nöbet tutan silah arkadaşlarına ateş açtı.
Olay sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 5'i yaralandı.
Saldırıyı düzenleyen asker olay yerinden silahla kaçtı.
Polis, askerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.
Etiketler: Ukrayna
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