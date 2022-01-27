Fox News sunucusu Dan Bongino, maskelerin COVID-19'a karşı etkinliğini sorgulayan bir video yayınladı.

Bongino'nun 'Dan Bongino Show Clips' kanalı, maskeleri eleştiren bir video yayınladıktan sonra 20 Ocak'ta geçici olarak askıya alındı.

Bongino'nun diğer YouTube kanallarından biri daha sonra ayrı bir video yayınladı.

Böylece Bongino platformun diğer kanalları kullanarak askıya alma işlemlerini ihlal etti.

YouTube bunun üzerine ünlü sunucuyu tamamen yasakladı.

Yanlış bilgilendirme politikası

YouTube'un "tıbbi yanlış bilgilendirme politikası", maskelerin COVID-19'un bulaşmasını önlemede bir rolü olmadığının iddia edilmesini yasaklıyor.

Kullanıcılar ayrıca “maske takmanın tehlikeli olduğunu veya fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu” iddia etmekten men ediliyor.

YouTube yaptığı açıklamada, "Bir kanal ihtar aldığında, içerik yayınlamak veya askıya alınmayı önlemek için başka bir kanalı kullanmak Hizmet Şartlarımıza aykırıdır.Bir kanal sonlandırılırsa, yükleyici başka YouTube kanallarını kullanamaz, sahiplenemez veya oluşturamaz" dedi.

Bongino'dan YouTube'a suçlama

Dan Bongino'ya , artık hiçbir kanal üzerinden YouTube'a ömür boyu video yükleyemeyecek ve tüm videoları kalıcı olarak kaldırıldı.

Bongino yaptığı açıklamada, YouTube'u "komünistler" tarafından yönetilmekle suçladı ve You Tube'dan başka bir platforma geçeceğini açıkladığı için bu olayla karşılaştığını öne sürdü.

