Ukrayna'da, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından olağanüstü hal (OHAL) kararı alındı.

Buna göre, söz konusu OHAL 30 gün sürecek ve sonra 30 gün daha uzatılabilecek.

Donetsk ve Luhansk bölgeleri ise karar kapsamında yer almayacak.

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararı

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilgili 2 ayrı kararnameyi imzaladı.

5'er maddeden oluşan kararnamelerde, her iki tarafa da “kendi topraklarında askeri altyapı, üsler ve diğer şeyler inşa etme, kullanma ve iyileştirme” hakkı verildi.

Kremlin, askeri iş birliği konusunda resmi bir anlaşma yapılıncaya kadar, Rus birliklerine barış gücü olarak iki bölgeye konuşlanma emri verdi.

Putin ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi.