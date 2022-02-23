Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinde "gerginliğin arttığı" gerekçesiyle 18 Şubat'ta başlatılan tahliyeler devam ediyor.

Rostov bölgesine geldikten sonra gerekli kontrollerden geçen siviller, kayıt işlemelerini yaptırıyor, kurulan kamplardaki çadır ve yurtlara yerleştiriliyor.

Bölgenin Şahtı kentinde eskiden öğrenci yurdu olan binalara da yerleştirilenler, Donbas bölgesine geri dönme ümitlerini kaybetmiyor.

[Fotoğraf: AA]

Şahtı kentinde 4 geçici konaklama noktası

Şahtı Şehri Belediyesi Gençlik Politikası Dairesi Başkanı İrina Borisenko, Donbas bölgesinden tahliye edilenlerin geçici konaklama noktalarına yerleştirilmesi süreciyle ilgili bilgi verdi.

Tahliye edilenlerin birçoğunun kadın ve çocuk olduğuna dikkati çeken Borisenko, "Gelen siviller, ilk başta kaydediliyor ve onlara gerekli belgeler veriliyor. Bu belgeler, gelenlerin gerekli yardımları almalarını sağlıyor." dedi.

Tahliye edilen kişilerin, burada oluşturulan sağlık kontrolü noktalarında COVID-19 testi yaptırdığını, ardından da geçici konaklama noktalarına yerleştirildiğini aktaran Borisenko, Şahtı kentinde 4 geçici konaklama noktası olduğu bilgisini paylaştı.

[Fotoğraf: AA]

"Evime dönmek istiyorum"

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinden Yuliya Nemtseva, öğretim üyesi olduğunu ve öğrencilerine buradan çevrim içi ders vermeye devam ettiğini söyledi.

Rusya'da kalmak istemediklerini kaydeden 3 çocuk sahibi Nemtseva, "Elbette geri dönmek istiyoruz. Durum sakinleşince döneriz çünkü eşim, evim, işim, her şeyim orada. Barış içinde yaşamak istiyorum." dedi.

Nemtseva, 2014'e kadar huzur içinde yaşadıklarını belirterek "Hepimiz, 2014'e kadar tek bir ülkede sakin ve barışçıl şekilde yaşadık. İnsanlar birbiriyle anlaşıyordu. Bu zamana geri dönülmesini isterim." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Yolculuğum çok zor geçti"

Tahliye edilen yaşlılardan Evgeniya Volkovaya da Ukrayna'nın Luhansk bölgesinden buraya otobüsle geldiğini belirterek "Çok zor bir yolculuk atlattım. Çünkü hastayım ve ilaçlarla yaşıyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum." dedi.

Luhansk'a geri döneceği umudunu paylaşan Volkovaya, "Vatanım orası. Orada doğdum ve yaşadım. Bu nedenle memleketime dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.