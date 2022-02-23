Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 12:15Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna'dan 351 Rus'a yaptırım
[Fotoğraf: Getty]
Ukrayna Parlamentosu, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 351 Rus'a yaptırım uygulanmasını onayladı.
Ukrayna Parlamentosu tarafından alınan yaptırım kararı, ülkenin doğusunda ayrılıkçıların kontrolünde bulunan bölgelerin bağımsızlığını tanıyan Rus milletvekillerini kapsayacak şekilde 351 kişiye karşı alındı.
Yaptırımlar dahilinde, söz konusu kişilerin, Ukrayna'ya girişleri dahil olası tüm faaliyetleri kısıtlanıyor.
Etiketler: Donbas Donetsk Rusya Son Dakika Ukrayna
Sıradaki Haber
İskoçya'da fosili bulunan Jurassic Pterozorun dünyanın en büyüğü olduğu keşfedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz