Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Zelanda'da vaka rekoru
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Yeni Zelanda’da, bir günde 3 bin 305 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde COVID-19'un Omicron varyantı etkili oluyor.
Ülkede son 24 saate virüsten can kaybı yaşanmazken, 8'i yurt dışından dönenler olmak üzere 3 bin 305 yeni vaka kaydedildi.
Bu, şimdiye kadar görülen günlük en yüksek vaka sayısı oldu.
Yeni Zelanda’da 22 Şubat 2022'de 2 bin 846 kişi virüse yakalanmıştı.
Salgının başladığı günden bu yana COVID-19'dan toplam 56 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar 39 bin 345 kişi virüse yakalandı.
Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkede COVID-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 94, tek dozunu yaptıranların oranıysa yüzde 95.
Etiketler: Yeni Zelanda Koronavirüs
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