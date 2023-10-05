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Dünya
AA 05.10.2023 17:07

Ukrayna: Ülkede 26 binden fazla kişi kayıp olarak aranıyor

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Leonid Timçenko, ülkede 26 binden fazla kişinin kayıp olarak arandığını açıkladı.

Ukrayna: Ülkede 26 binden fazla kişi kayıp olarak aranıyor
[Fotograf: Reuters]

Timçenko, bir televizyon programında yaptığı konuşmada, ülkede kayıp olarak aranan sivil ve asker sayısına ilişkin bilgi verdi.

An itibarıyla ülkede 26 binden fazla kişinin kayıp olarak arandığını belirten Timçenko, "Bunların 11 bini sivil, yaklaşık 15 bini de asker." dedi.

Timçenko, her kayıp kişi hakkındaki bilgilerin kayıt altına alındığını ve buna ilişkin listeye eklendiğini kaydetti.

Rusya, Ukrayna'nın Berislav şehrindeki bir hastaneye hava saldırısı düzenledi

Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Herson bölgesinin Berislav şehrine 5 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucunda bir hastanenin vurulduğunu aktaran Prokudin, hastane binasının dördüncü katının tamamen yıkıldığını, diğer bir katın da kısmen hasar gördüğünü kaydetti.

Prokudin, saldırı sonucunda 2 sağlık çalışanının yaralandığını ve ambulansların zarar gördüğünü bildirdi.

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