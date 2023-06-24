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Dünya
AA 24.06.2023 06:59

Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik önlemleri alındı

Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik tedbirleri alındı. Moskova'da da terörle mücadele kapsamında güvenlik önlemleri güçlendirildi.

Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik önlemleri alındı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, başkentte terörle mücadele kapsamında güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini açıkladı.

Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı
Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı

Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev de mevcut durum nedeniyle güvenliğin korunması amacıyla gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Vatandaşları kent merkezine çıkmamaya ve evde kalmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Lipetsk Bölge Valisi İgor Artamanov ise bölgede tedbirlerin arttırıldığını vurgulayarak, "Kritik altyapı tesislerine özel önem verilecek. Ayrıca bölge sakinlerine özellikle Voronej bölgesi, güneye doğru seyahat etmemeyi tavsiye ediyorum" dedi.

Voronej yönetiminden yapılan açıklamada, M4 federal otoyolunda askeri araç konvoylarının hareket ettiği, bu nedenle siviller tarafından kullanılmaması gerektiği kaydedildi.

Prigojin: Moskova otoyolunda bir helikopter düşürdük

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Moskova otoyolunda bir helikopterin Wagner tarafından düşürüldüğünü iddia etti.

Prigojin, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kez daha herkesi uyarıyorum. Kimse bizi ortadan kaldıramaz. Hedefimiz var. Hepimiz ölmeye hazırız. Çünkü biz vatan ile Rus halkı için ölüyoruz. Rus halkını sivilleri vuranlardan kurtarmak lazım. Rostov'da az önce helikopterlerle sivillere ateş açıldı. Pilotlardan biri vurma emrine uymadı."

Wagner lideri: Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz
Wagner lideri: Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz

Olay

Wagner'in kurucusu Prigojin'in, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

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