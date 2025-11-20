Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
AA 20.11.2025 15:42

Ukrayna, Rusya'dan bin askerin cenazesini teslim aldığını duyurdu

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, savaşta yaşamını yitiren 1000 Ukraynalı askerin cenazesinin Rusya'dan teslim aldıklarını bildirdi.

Ukrayna, Rusya'dan bin askerin cenazesini teslim aldığını duyurdu

Merkeze ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşamını yitiren 1000 Ukraynalı askerin naaşının Ukrayna'ya teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya tarafı, Ukraynalı askerlere ait olduğunu belirttiği 1000 cenazenin Ukrayna'ya gönderildiğini duyurdu." ifadesine yer verildi.

Ölen askerlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların başlatılacağı aktarılan açıklamada, "Kolluk kuvvetleri, İçişleri Bakanlığına bağlı uzman kurumlarla birlikte gerekli tüm incelemeleri gerçekleştirecek ve iade edilen cesetlerin kimliklerini tespit edecektir." denildi.

Rusya, Ukrayna'dan 30 cenaze teslim aldı

Rus haber ajansı Tass’a konuşan isimsiz kaynak, Ukrayna’ya bin asker cenazesinin teslim edildiğini belirterek, "Ukrayna tarafı da 30 Rus askerin cenazesini teslim etti." ifadesini kullandı.

Ukrayna Rusya
