AA 20.11.2025 14:44

Bangladeş'te tarafsız geçiş hükümeti sistemi yeniden yürürlüğe girdi

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, iktidar değişimlerinde uygulanan tarafsız geçiş hükümeti sistemini yeniden yürürlüğe koydu.

Bangladeş'te tarafsız geçiş hükümeti sistemi yeniden yürürlüğe girdi
[Fotograf: Reuters]

Bangladeş yerel basınında yer alan haberlere göre, Bangladeş Yüksek Mahkemesi, ülkede iktidar değişimlerinde uygulanan tarafsız geçiş hükümeti sisteminin yeniden yürürlüğe girmesine karar verdi.

Kararı açıklayan Yüksek Mahkeme Başkanı Syed Refaat Ahmed, böylece mahkemenin 2011'de Bangladeş'in eski Başbakanı Şeyh Hasina Vecid döneminde verdiği önceki hükmü iptal etmiş oldu.

Bangladeş Başsavcısı Md Asaduzzaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu kararın eski geçiş hükümeti sistemini yeniden tesis ettiğini belirterek bir sonraki parlamentonun feshedilmesinden 15 gün sonra yürürlüğe gireceğini aktardı.

Ülkede iktidar değişimlerinde uygulanan tarafsız geçiş hükümeti sisteminin kaldırılmasına ilişkin karar, Hasina dönemindeki siyasi krizde rol aldığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen dönemin Yüksek Mahkeme Başkanı Khairul Haque liderliğinde verilmişti.

Hasina hükümeti, diğer siyasi partilerin yoğun muhalefetine rağmen sistemi yürürlükten kaldırmıştı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş
