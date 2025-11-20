Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
Dünya
AA 20.11.2025 14:15

Endonezya'da yanardağ patlamasının ardından mahsur kalan 178 dağcı kurtarıldı

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı'ndaki patlamanın ardından mahsur kalan 178 dağcı kurtarıldı.

[Fotograf: Reuters]
[Fotograf: Reuters]

Semeru Yanardağı'ndaki patlamanın ardından en yüksek seviyedeki alarm durumu devam ediyor.

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansından (BASARNAS) yapılan açıklamada, yanardağdaki patlamanın ardından dün, dağ yolunda 178 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Açıklamada, 178 dağcıya ulaşıldığı ve yanardağda 2 bin 400 metre rakımda krater gölünün bulunduğu Ranu Kumbolo bölgesinden inişlerine yardımcı olunacağı ifade edildi.

Öte yandan, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Lumajang bölgesindeki 300 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Yetkililer, Semeru Yanardağı'nın faaliyetinin dün yerel saatle 18.11'de sona erdiğini ancak alarm durumunun süreceğini belirtti.

Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı'nda dün yerel saatle 06.11'de patlama meydana gelmiş, 800 metre yüksekliğe kül püskürmüştü.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru Yanardağı, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.

Endonezya Volkan
Endonezya'nın Semeru Yanardağı'nda mahsur kalan 178 dağcı kurtarıldı
OKUMA LİSTESİ