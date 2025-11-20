Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
Dünya
AA 20.11.2025 13:12

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 33 artarak 69 bin 546'ya çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak 69 bin 546'ya yükseldi.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 33 artarak 69 bin 546'ya çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 12'si çocuk, 8'i kadın 32 Filistinlinin hayatını kaybettiği; bir kişinin naaşının enkaz altından çıkarıldığı, 88 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 312 kişinin öldüğü, 760'ının yaralandığı, enkaz altından da 572 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 69 bin 546'ya, yaralıların sayısının 170 bin 833'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
