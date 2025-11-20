Duman 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.11.2025 12:27

Zelenskiy, Rusya'nın Ternopil'e yaptığı saldırıda ölenlerin sayısının 26'ya çıktığını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun dün saldırı düzenlediği Ternopil kentinde ölenlerin sayısının 26'ya çıktığını, 22 kişiye ise henüz ulaşılamadığını bildirdi.

Zelenskiy, Rusya'nın Ternopil'e yaptığı saldırıda ölenlerin sayısının 26'ya çıktığını açıkladı

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın dün hava saldırısı gerçekleştirdiği Ternopil kentinde süren arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mevcut bilgilere göre ölenlerin sayısının 26'ya çıktığını belirten Zelenskiy, ölenler arasında 3 çocuğun olduğunu, 22 kişiye ise henüz ulaşılamadığını aktardı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesine balistik ve seyir füzesi gibi farklı tipte 48 füze ile 470'ten fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Ukrayna: Rusya bu gece 136 İHA ile saldırdı

Öte yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya 136 adet İHA ile saldırdığı ifade edildi.

Hava savunma kuvvetlerince 106 İHA'nın imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, 29 İHA'nın 16 noktaya isabet ettiği kaydedildi.

ETİKETLER
Vladimir Zelenskiy Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
AB, Ukrayna'da savaşı bitirecek planın, Kiev ve Avrupa tarafından kabul görmesi konusunda ısrarcı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Müşterinin otomobilini izinsiz alıp hasar veren oto yıkamacıya hapis cezası
12:32
Türkiye yerli patent başvurularında dünyada ilk 10'a girdi
12:32
Tarihi Aktaş Kilise Cami kütüphane olarak hizmet verecek
12:29
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
12:20
Hakemlerin bahis işlemleri tek tek ortaya çıkarıldı
11:52
İklim değişikliği KOAH hastalarında alevlenme sıklığını artırıyor
Erzurum'da karla mücadele edecek belediye ekipleri kışa hazır
Erzurum'da karla mücadele edecek belediye ekipleri kışa hazır
FOTO FOKUS
Böcek ailesi ilaçlanan otelde böyle kilitli kaldı
Böcek ailesi ilaçlanan otelde böyle kilitli kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ