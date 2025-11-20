AB, Ukrayna'da savaşı bitirecek planın, Kiev ve Avrupa tarafından kabul görmesi konusunda ısrarcı

Kallas, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı iddia edilen planı değerlendirdi.

Ukrayna'da savaşı sona erdirecek herhangi bir planın, Avrupa ve Ukrayna tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade eden Kallas, "Ayrıca bu savaşta bir saldırgan ve bir kurban olduğunu anlamamız gerekir. Bu yüzden Rus tarafının herhangi bir taviz verdiğini duymadık" diye konuştu.

Kallas, Rusya'nın "barış istemesi halinde koşulsuz ateşkes teklifini kabul edebileceğini" ancak bunu yapmadığını belirterek Moskova'nın, Ukrayna saldırılarında sivil altyapıyı hedef aldığını savundu.

Avrupa'nın Ukrayna'yla beraber yeni bir barış planı hakkında görüştüğü iddialarına Kallas, "Bildiğim kadarıyla (böyle bir şey) yok" yanıtını verdi.

Gazze ve Sudan

ABD'nin Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücünün görev yapmasını öngören tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edildiğini hatırlatan Kallas, "İki misyonumuzun, AB Refah Sınır Yardım Misyonu (EUBAM Refah) ve AB Filistin Toprakları Polis Misyonunun (EUPOL COPPS) görev tanımlarının nasıl değiştirileceğini tartışıyoruz. Bu da daha geniş barış planının bir parçası" dedi.

Kallas, AB'nin EUPOL COPPS aracılığıyla Gazze Şeridi'nden 3 bin polise eğitim verme planı olduğu haberlerini doğrulayarak "Plan, sınırı korumak için 3 bin Filistinli polisi eğitmek" dedi.

Filistin'de yaşanan süreçleri yöneten ve sahiplenenlerin Filistinliler olması gerektiğini belirten Kallas, "Biz onlara sadece güven oluşturma ve polislerin eğitimi konusunda yardımcı olabiliriz. Tabii ki bu da üye devletlerden ek kaynakların yanı sıra bu görevlere gönderilecek personelin de sağlanmasını gerektiriyor" ifadelerini kullandı.