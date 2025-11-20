BM raportörü: Gazze'deki konut yıkımı soykırım eyleminin bir parçası

Rajagopal, Gazze'de devam eden ateşkes sürecinde İsrail'in saldırılarına ve konut yıkımına devam etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'de sadece ateşkesin adının olduğunu vurgulayan Rajagopal, şunları kaydetti:

"Esasen İsrail, insanların öldürmeye, evleri yıkmaya ve yeterli miktarda yardım gelmesini engellemeye devam etti. Dolayısıyla ateşkes süreci, tam olarak uygulanmadı ve ne yazık ki, kabul edilen ateşkese tam olarak uyulmasını ve bunun takibinin sonuçlarının olmasını sağlayacak bir mekanizma henüz oluşturulmadı. Öncelikle ateşkes ihlallerini izleyecek ve ateşkesin bozulması durumunda tarafları sorumlu tutacak bir kurum olmalıydı. Dolayısıyla mevcut durumun, ateşkesin imzalanmasından önceki dönemden çok da farklı olmadığını düşünüyorum. Sadece büyük çaplı hava bombardımanı durdu ancak diğer her türlü yıkım, öldürme ve yardım engelleme devam ediyor. Bölge işgal altında olmaya devam ediyor."

Rajagopal, İsrail'in, Gazze'deki konutların yıkımına gerekçe "bunların askeri hedef olduğunu" gösterdiğini ancak vakalarından neredeyse tamamında böyle bir kanıt sunamadığını vurguladı.

Çoğu durumda tüm konutların ayrım gözetmeksizin keyfi ve yaygın şekilde yıkıldığının görüldüğünün altını çizen Rajagopal, "Bu, aslında savaş yasalarının ciddi bir ihlalidir, aynı zamanda insanlığa karşı bir suçtur. Çünkü İsrail, Gazze'de soykırım yürütüyor, bu aynı zamanda bir soykırım eyleminin parçasıdır. Bunu daha önce kendi kuruluşunuz (Anadolu Ajansı) da dahil birçok kez dile getirdim. Dolayısıyla bu aslında çok talihsiz bir durum." ifadelerini kullandı.

"Bu yıkım eylemleri uluslararası hukuka tamamen aykırı"

Rajagopal, İsrail'in ev yıkımlarının çoğunun, iki taraf arasındaki gerçek bir çatışma sırasında yaşanmadığını ve bir bölgedeki topraklar üzerinde tam kontrol sahibi olduktan sonra bu eylemi ifa ettiğini söyledi.

İsrail güçlerinin, bir bölgeye girip bombaları veya patlayıcıları yerleştirmesinin ardından konutları yıktığını aktaran Rajagopal, bu yıkımların gerçek bir savaş eyleminin parçası olmadığını vurguladı.

Rajagopal, şöyle devam etti:

"Bu yıkım eylemleri, uluslararası hukuka tamamen aykırı. Daha önce defalarca söyledim, İsrail bunu ateşkes öncesinde de yapıyordu, ateşkes sırasında da yaptıkları tam olarak bu. Dolayısıyla hiç de şaşırtıcı değil. BM Genel Kurulu da dahil defalarca 'konut katliamı' olarak adlandırdığım şeyi yapmaya devam ediyorlar. Konut katliamı, 'çatışma sırasında konutların büyük çapta tahrip edilmesi' anlamına geliyor. Bunu bir savaş eylemi, bir soykırım eylemi ve insanlığa karşı bir suç olarak kabul etmemiz gerekiyor."

Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin çok vahim bir durumda olduğunun altını çizen Rajagopal, 288 binden fazla Filistinli ailenin şu anda yeterli barınaktan yoksun olduğunu kaydetti.

"Yerinden edilmiş Gazzelilerin (çadırlar) barınakları çok eski ve tamamen yetersiz"

Rajagopal, "Yerinden edilmiş Gazzelilerin (çadırlar) barınakları çok eski ve tamamen yetersiz. Birçoğu 30-60 santimetre suyun altında. Bölgeler sular altında. Kış geliyor ve bu yüzden hava da aşırı soğuk oluyor. Bu durum, özellikle bebekler ve çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için büyük tehlike oluşturuyor. Su yoluyla bulaşan hastalıklar da dahil hastalık tehdidi çok hızlı şekilde artıyor. Bu yüzden çok kritik bir dönemdeyiz." diye konuştu.

İsrail'in, 20 maddelik ateşkes planı kapsamında teslim etmekle yükümlü olduğu çadır ve karavanlara yeterli miktarda izin vermediğini belirten Rajagopal, bu malzemeleri getirmek için sınırda bekleyen yeterli sayıda yardım tırının olduğunu ancak İsrail'in bunların Gazze'ye girmesine izin vermediğini söyledi.

Rajagopal, "Dolayısıyla insanları sürekli hareket halinde tutmak, İsrail'in oluşturduğu bir istikrarsızlık stratejisidir. Filistin'in, yani Gazze'nin bir parçası olan Filistin'in giderek daha fazla İsrail kontrolü altına alınmasını sağlamanın tek yolu budur. Yani bu, ilhak stratejisinin bir parçasıdır ve bu şekilde devam etmesine izin verilmesi çok ama çok talihsizdir." değerlendirmesinde bulundu.