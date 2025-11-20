Duman 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.11.2025 10:05

Brent petrolün varili 63,21 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,21 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 63,21 dolardan işlem görüyor

Dün 64,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,15 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.47 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artarak 63,21 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'nin ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde azalması etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil geriledi. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki düşüş, ülkede rafineri faaliyetlerinin arttığına ve ihracat talebinin yükseldiğine işaret etti. Buna karşın, benzin stoklarındaki artış ise iç talebe yönelik soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik diplomatik adımlar da fiyatlardaki hareketliliği etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Savaşın sona ermesinin, Rus petrolüne uygulanan yaptırımların kaldırılması ve bunun da piyasada arz fazlasına yol açması ihtimali, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,56 dolar direnç, 62,50 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

ETİKETLER
Petrol Brent Petrol Dolar Benzin Altın Akaryakıt
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'nin güneyinde bir eve saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:32
Türkiye yerli patent başvurularında dünyada ilk 10'a girdi
12:28
Zelenskiy, Rusya'nın Ternopil'e yaptığı saldırıda ölenlerin sayısının 26'ya çıktığını açıkladı
12:32
Tarihi Aktaş Kilise Cami kütüphane olarak hizmet verecek
12:29
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
12:20
Hakemlerin bahis işlemleri tek tek ortaya çıkarıldı
11:52
İklim değişikliği KOAH hastalarında alevlenme sıklığını artırıyor
Erzurum'da karla mücadele edecek belediye ekipleri kışa hazır
Erzurum'da karla mücadele edecek belediye ekipleri kışa hazır
FOTO FOKUS
Böcek ailesi ilaçlanan otelde böyle kilitli kaldı
Böcek ailesi ilaçlanan otelde böyle kilitli kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ