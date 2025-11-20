Puslu 6.5ºC Ankara
AA 20.11.2025 09:23

Katil İsrail'in Gazze'nin güneyinde bir eve saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'nin güneyinde bir eve saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Suheyla bölgesinde sivillerin yaşadığı bir eve yönelik saldırı sonrası enkazdan 3 Filistinlinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 15 kişinin ise yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda ise 25 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, ölen 25 kişi arasında kadın ve çocukların bulunduğunu, saldırılarda 77’den fazla kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığını duyurdu.

Gazze Sivil Savunma Sözcülüğü, İsrail ordusunun ateşkes kapsamında çekildiği bölgelere yeniden saldırılar düzenlediğine dikkati çekti.

Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırılara ilişkin İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, dün akşam düzenlenen saldırılar hakkında İsrail ordusu, Han Yunus bölgesinde işgalini sürdürdüğü “Sarı Hat” içinde İsrail askerlerine ateş açıldığını, olayda yaralı bulunmadığını ileri sürdü.

Ordu açıklamasında, karşılık olarak Gazze genelinde "Hamas’a ait olduğunu" iddia ettiği hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
