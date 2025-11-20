Duman 14.3ºC Ankara
Dünya
AA 20.11.2025 10:25

Güney Kore, Kuzey Kore'den askeri görüşme teklifini kabul etmesini istedi

Güney Kore'de iktidardaki Demokratik Parti (DP), Kuzey Kore'ye, askeri görüşmeler için yapılan teklifi kabul etmesi çağrısında bulundu.

Güney Kore, Kuzey Kore'den askeri görüşme teklifini kabul etmesini istedi

Yonhap ajansının haberine göre, DP Grup Başkanı Kim Byung-kee, Ulusal Meclis'te düzenlenen toplantıda konuştu.

Kim, ülkesinin Kuzey Kore'ye askeri görüşmeler için yaptığı teklifin önemine işaret ederek "Bu teklif, Başkan Lee Jae Myung'un göreve gelmesinden bu yana Güney Kore'nin Kuzey Kore ile görüşmeler için yaptığı ilk resmi teklif olarak, Kore Yarımadası arasındaki diyaloğun yeniden başlaması için önemli bir fırsat olacak." dedi.

Kuzey Kore'nin son ABD-Güney Kore zirvesine yönelik eleştirilerine de değinen Kim, "Pyongyang'ın söyleyecek bir şeyi varsa Kore görüşmeleri yapıldığında bunu tam olarak yapabileceğini" belirtti.

Kuzey Kore, Güney Kore'nin askeri görüşme teklifini kabul ederse bu, 2018'deki genel düzey askeri görüşmelerden bu yana ilk Kore arası askeri diyalog olacak.

Güney Kore, geçen hafta, iki Kore'yi birbirine bağlayan Askeri Sınır Çizgisi (MDL) konusunu netleştirmek ve sınırda yaşanabilecek olası çatışmaları önlemek amacıyla Kuzey Kore ile askeri görüşme yapılması önerisinde bulunmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ocak 2024'te Gyeongui kara yolunun kapatılması dahil olmak üzere, sınır boyunca iki ülke arasındaki tüm iletişimin kesilmesi için sert önlemler alınması talimatını vermişti.

Güney Kore'den askeri yetkililer, Nisan 2024'te Kuzey Kore'nin, iki Kore'yi birbirine bağlayan ve Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içerisinde yer alan yollara mayın döşediğini tespit ettiklerini belirtmişti.

Güney Koreli yetkililer, en son ekimde, sınır bölgesinde görev yapan Kuzey Koreli askerlerin mayın döşemek amacıyla iki Kore'yi birbirine bağlayan MDL'yi geçtiğini iddia etmişti.

