Dünya
AA 20.11.2025 14:41

Rusya: Zaporijya bölgesinde Veseloye yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Veseloye yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya: Zaporijya bölgesinde Veseloye yerleşim birimini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinde Veseloye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son 24 saatte İngiliz yapımı 4 adet "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) seyir füzesinin hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 18 Kasım'da Ukrayna'daki Harkiv bölgesinde Tsegalnoye, Dnipropetrovsk bölgesinde de Neçayevka yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Ukrayna Rusya
Endonezya'da yanardağ patlamasının ardından mahsur kalan 178 dağcı kurtarıldı
